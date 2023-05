C’est confirmé, une star du PSG va claquer la porte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que lié au PSG jusqu'en juin 2026, Marco Verratti se dirigerait vers la sortie. Irrité par les événements survenus ces dernières semaines, l'international italien aimerait tourner la page dès le prochain mercato estival. Un départ validé par Nasser Al-Khelaïfi, pourtant désigné comme l'un de ses plus fidèles soutiens depuis son arrivée en 2012.

Il y a quelques semaines, Marco Verratti prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2026 et avait le plus grand mal à masquer sa fierté. « Je prouve à mon club que je pourrais jouer toute ma vie pour lui. Je veux tout donner à ce club. Je veux gagner et écrire de nouveaux chapitres ici. Peut-être que je finirais ma carrière ici à Paris, le club pour lequel j'ai tout donné ou peut-être que je terminerais ma carrière à Pescara, le club de ma jeunesse » avait déclaré le milieu de terrain en décembre dernier. Mais cinq mois après cette sortie, le joueur serait revenu sur sa décision.

Mourinho - PSG : L’énorme indice qui fait trembler Galtier https://t.co/uopFU2gj56 pic.twitter.com/EamrXGLK0J — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Verratti se dirige vers un départ

Critiqué de toute part et peiné par les évènements survenus ces derniers jours, Verratti serait enclin à quitter le PSG en fin de saison selon les informations divulguées par SPORTS ZONE. Le joueur de 30 ans aurait annoncé sa décision à ses dirigeants, qui seraient prêts à lui offrir un bon de sortie, malgré sa récente prolongation.

Al-Khelaïfi l'aurait validé en interne