C’est confirmé, McCourt a évité un séisme à l’OM

Mis à mal par certains supporters et menacé, Pablo Longoria a décidé de poursuivre l'aventure à la tête de l'OM. Pourtant, il y a encore quelques jours, l'Espagnol était tout près du départ. Il a fallu que Frank McCourt intervienne pour le convaincre de rester. Lors de sa conférence de presse, le dirigeant a d'ailleurs tenu à remercier l'Américain.

Pablo Longoria va continuer l'aventure. Le dirigeant espagnol a annoncé sa décision ce vendredi soir, juste à quelques heures d'un choc face au PSG. Le président de l'OM sera d'ailleurs présent à Paris pour soutenir son équipe, malgré les menaces proférées par certains supporters lors d'une réunion à la Commanderie lundi dernier. Choqué par les propos tenus, Pablo Longoria a songé à quitter Marseille. Si l'Espagnol a décidé de poursuivre l'aventure, c'est surtout grâce à Frank McCourt. Selon les informations de RMC Sport , le propriétaire de l'OM a soutenu le responsable jusqu'au bout et discutait encore avec lui quelques heures avant la conférence de presse.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria remercie McCourt

Longoria a d'ailleurs tenu à remercier McCourt ce vendredi. « J’ai été touché par les messages que j’ai reçu de toutes parts. Aujourd’hui, j’ai eu une très longue conversation avec Franck McCourt qui a affiché un soutien inconditionnel. Un soutien qui me fait chaud au cœur. Cela montre l’amour et la passion qu’il y a autour de l’OM et de cette ville. J’ai décidé de poursuivre ma mission à l’Olympique de Marseille. Je serais à Paris dimanche. Je suis une personne de valeurs » a-t-il lâché.

McCourt a tout fait pour le retenir