C’est confirmé, le PSG prépare un gros coup sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après deux défaites de suite à domicile, le PSG est reparti de l’avant samedi dernier en s’imposant sur la pelouse de l’OGC Nice. Pour autant, Christophe Galtier reste menacé. Le club de la capitale pense à la suite et a déjà ciblé une piste potentielle : Thiago Motta. L’Inter Milan est également intéressé.

Le PSG a repris sa marche en avant samedi dernier. Dans une série catastrophique avec deux défaites à domicile et zéro but marqué, le club de la capitale devait absolument l’emporter contre l’OGC Nice pour se donner de l’air avant de recevoir son dauphin, le RC Lens, à Paris. Dans la difficulté, le PSG s’est imposé 2-0 et est reparti de la Côte d’Azur avec trois points précieux. Christophe Galtier, menacé depuis des semaines, s’est donné une chance de rester un peu plus longtemps à la tête du PSG.

Galtier se sent légitime… et sous pression

Avant la victoire à Nice, Galtier avait conscience qu’il était en danger : « Évidemment, quand il y a des défaites, et c'était la 8e, une défaite importante, ce n'est pas une question de pression, mais d'analyse de l'instant T. Est-ce que je me sens légitime ? Oui, je le répète. On doit évidemment sortir de cette spirale. Il y a le 11e titre en jeu pour le Paris Saint-Germain. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, on a six points d'avance. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces six points ? Est-ce qu'on se laisse dans une impasse ou est-ce qu'on réagit ? ».

Le PSG pense à Motta, l’Inter Milan aussi