C’est confirmé, le PSG a déjà bouclé une arrivée pour 2024

Rapatrié par le PSG cet été, Xavi Simons évolue cette saison au RB Leipzig. Prêté jusqu'à la fin de la saison, l'international néerlandais a réussi ses débuts en Bundesliga. Signe d'une adaptation express au sein du club allemand. Le joueur se sent comme chez lui au sein de sa nouvelle équipe, mais le PSG n'a pas l'intention de le laisser trop longtemps à l'étranger.

Xavi Simons confirme. Après une saison réussie au PSV Eindhoven, l'international néerlandais confirme au RB Leipzig. Prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison, le joueur est épanoui en Bundesliga et réalise des performances abouties. Lors d'un entretien à Sky Sports , il avait évoqué ses premiers pas en Bundesliga.

« Je me sens déjà chez moi »

« Je me sens déjà chez moi. J’apprécie le temps que je passe ici, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois » avait lâché Xavi Simons.

Le PSG veut le retenir