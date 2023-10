Une recrue du PSG met le feu au mercato !

Thomas Bourseau

Il n’est plus à présenter tant il émerveille ses dirigeants et coéquipiers partout où il passe. Xavi Simons fait l’unanimité à Leipzig où le PSG l’a prêté, mais pas seulement. Le FC Barcelone et Manchester City s’immisceraient dans l’opération, au point où le PSG n’aurait eu d’autre choix que d’intervenir.

Xavi Simons n’est plus simplement une promesse pour l’avenir. En attestent ses performances au PSV Eindhoven la saison dernière, ainsi que son début du saison au RB Leipzig, le milieu de terrain néerlandais de 20 ans n’est plus à présenter. Si bien que la recrue estivale du PSG, qui l’a rapatrié grâce à une clause de rachat à 6M€, fait déjà beaucoup parler sur le marché des transferts.

Mercato : Ciblé par le PSG, un attaquant est envoyé au Real Madrid ! https://t.co/SQt7UZx8AW pic.twitter.com/bA8PeQHL4W — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Leipzig, Barcelone et Manchester City en pincent pour Xavi Simons

Selon les informations de 90min , le RB Leipzig ne serait pas l’unique club à vouloir s’attacher définitivement les services de Xavi Simons comme le directeur général du club Max Eberl et le joueur Mohamed Simakan l’ont fait savoir. En effet, Manchester City et le FC Barcelone seraient également sur les rangs.

Le PSG annonce la couleur, Simons n’ira nulle part