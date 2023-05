C’est annoncé, l’OM a trouvé son grand attaquant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt en 2016, l'OM recherche son « grantatakan ». Ces dernières années, plusieurs buteurs ont débarqué, sans pouvoir apporter satisfaction. Mais selon Rolando, ancien du club marseillais, Pablo Longoria pourrait avoir trouvé son prochain attaquant de talent en la personne de Vitinha, recruté 32M€ cet hiver.

Depuis plusieurs années, l'OM est en quête de son « grantatakan ». Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, Dario Benedetto... Les profils se sont succédés à Marseille, mais aucun n'est parvenu à convaincre pleinement. Mais à en croire Rolando, Pablo Longoria a, peut-être déniché la perle rare. Ancien défenseur du club marseillais et passé par le Sporting Braga, il estime que Vitinha a les épaules pour assurer, à terme, ce rôle. Pour rappel, le buteur portugais a été recruté contre un chèque de 32M€ en janvier dernier, un record pour l'OM.

Rolando décrypte le cas Vitinha

« Il se donnait à 100 % lors des entraînements, il n'attendait pas l'atelier frappes à la fin pour se montrer, comme certains attaquants plus coquins le font. Sans formation classique, il avait du retard à rattraper et les anciens l'entouraient après les séances. Rui et Paulinho lui donnaient des conseils sur les placements, moi je lui expliquais comment gêner le défenseur par des types de mouvements » a lâché Rolando dans un entretien à L'Equipe.

Rolando réclame de la patience