Mercato - PSG : Un vieux pote de Mbappé donne sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG qui rêve de son transfert cet été, Benardo Silva est notamment attendu par un certain Kylian Mbappé, son ancien coéquipier de l’AS Monaco, qui milite en interne pour l’arrivée de l’international portugais. Mais de son côté, le joueur de Manchester City reste focalisé sur son aventure en Premier League.

En plus de sa quête d’un nouveau buteur (Osimhen, Kolo Muani), le PSG rêve de recruter Bernardo Silva (28 ans) cet été ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le milieu offensif portugais de Manchester City figure en tête de liste pour Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, lui qui avait fait exploser son compatriote portugais à l’AS Monaco par le passé.

Mercato : Un flop du PSG fait une grande annonce, le Qatar est prévenu https://t.co/J9wk87Q8SK pic.twitter.com/QxPTmwNK0J — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Mbappé force aussi pour Bernardo Silva

Mais selon nos informations, un autre homme fort du PSG pousse en faveur du recrutement de Bernardo Silva depuis un moment : Kylian Mbappé. L’attaquant français conserve un excellent souvenir de son ancien partenaire de l’AS Monaco, et souhaite absolument rejouer avec lui au plus vite au PSG.

« Je ne pense qu’à City »