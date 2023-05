Messi : Nouveau feuilleton avant son transfert, le PSG réagit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pris en grippe par une partie du public du Parc des Princes samedi à l’occasion du match entre le PSG et l’AC Ajaccio, Lionel Messi semble en plein divorce avec les supporters, d’autant que son départ libre en fin de saison serait déjà acté. Mais le vestiaire du PSG est monté au créneau pour défendre l’attaquant argentin.

La polémique Messi continue de battre son plein au PSG ! Initialement suspendu par sa direction pour s’être rendu sans autorisation en Arabie Saoudite il y a deux semaines, l’attaquant argentin avait finalement présenté une vidéo d’excuses, ce qui avait donc incité le PSG à le réintégrer en équipe première. Lionel Messi était donc titulaire samedi soir pour le match de championnat contre Ajaccio (5-0), et il n’a cessé d’être sifflé par une partie du public du Parc des Princes.

« Ça fait mal »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, son entraîneur Christophe Galtier a réagi à ces attaques contre Messi : « Je retiens qu’il y a eu quelques sifflets contre Leo mais il y a eu aussi beaucoup d’applaudissements. Leo a été très concentré sur le jeu et le jeu pour l’équipe, il a sorti un gros match. Les sifflets ? Ça fait mal, mais ils ont vite été recouverts par le nombre de supporters qui l’ont ovationné », a lâché l’entraîneur du PSG. Même son de cloche chez Danilo Pereira : « Oui, c’est dur parce qu'on voit des coéquipiers être sifflés, cela fait du mal. (on lui dit qu'il y a aussi eu des applaudissements) Oui mais ça fait mal, c'est un coéquipier et on est tous ensemble. S’il faut siffler, c’est toute l’équipe. Mais ça va, on continue, on a un championnat qu'on doit gagner et c’est ce qui compte », lâche le milieu de terrain portugais du PSG.

« S’il doit rester au PSG ? Demandez-lui »