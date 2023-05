Un transfert à 36M€ acté au PSG

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival est encore loin d’ouvrir ses portes, le PSG travaille déjà pour son recrutement en vue de la saison prochaine. L’arrivée de Milan Skriniar semble ainsi actée et en parallèle, le club de la capitale va également valider un transfert à 36M€… celui d’Hugo Ekitike. Explications.

L’été dernier, le PSG a accueilli 6 nouveaux joueurs. Dans cette liste, on retrouvait notamment un certain Hugo Ekitike. Au sortir d’une belle saison avec le Stade de Reims, l’attaquant avait convaincu le club de la capitale de le recruter. Ça s’est alors bouclé sous la forme d’un prêt. Ekitike a ainsi rejoint le PSG, mais voilà que ça va se transformer en transfert définitif.

Bientôt un transfert définitif pour Ekitike ?

En effet, le prêt d’Hugo Ekitike dispose d’une option d’achat fixée à 36M€. A noter que celle-ci deviendra obligatoire si le PSG finit dans les deux premiers de Ligue 1. Cela devrait être une formation. En effet, le club de la capitale dispose d’une avance en tête du championnat. Le titre tend dont les bras au PSG et par conséquent, le transfert d’Ekitike va donc se débloquer.

A peine acheté, déjà revendu ?

Hugo Ekitike va ainsi devenir un joueur du PSG à part entière prochainement. Mais pour combien de temps ? Le joueur prêté par le Stade de Reims n’a pas vraiment convaincu dans la capitale et voilà qu’il est déjà question d’un possible départ. En effet, cet été, Ekitike pourrait déjà faire ses valises et quitter le PSG.