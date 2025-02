Ce transfert qui a duré 10 ans à l’OM !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille n'a pas recruté un simple joueur en la personne d'Ismaël Bennacer cette semaine. Outre le fait que le natif d'Arles soit un enfant du pays, le milieu de terrain qui fera le bonheur de Roberto De Zerbi au vu du complément qu'il représente dans l'entrejeu aurait pu et dû déposer ses valises à l'OM il y a tout juste 10 ans ! Explications.

Lundi soir, dans les toutes dernières minutes du mercato hivernal, l'OM officialisait le prêt payant d'1M€ d'Ismaël Bennacer avec une option d'achat de 12M€ sans oublier les 3M€ de bonus. Le milieu de terrain de 27 ans revient au pays, lui qui est natif d'Arles et qui a fait sa formation à Arles-Avignon. Et il se trouve que Bennacer aurait pu s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille en 2015 sous les ordres de Marcelo Bielsa.

«A l'époque où il y avait Bielsa, ils me voulaient ici»

De passage en conférence de presse mercredi pour sa présentation, Ismaël Bennacer est revenu sur son premier rendez-vous manqué il y a 10 ans de cela avant celui de l'été dernier. « Quand j'étais à Arles, c'était un peu anodin, mais ça fait partie du foot, je jouais en réserve j'avais 16 ans. Il y avait des blessés et le coach adjoint m'a appelé, j'ai fait 15 minutes en amical et quand on vous donne 15 minutes il faut savoir taper dans l'oeil, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai joué en coupe de France, puis je n'ai jamais quitté le groupe. A l'époque où il y avait Bielsa, ils me voulaient ici avec un beau projet, je suis allé à Arsenal finir ma formation ».

«Ca a toujours été dans un coin de ma tête»

Ismaël Bennacer a attendu et les fruits récoltés par sa patience ont fait de son arrivée à l'OM quelque chose d'encore plus tôt cette semaine. « La journée d'hier était riche en émotion, c'était même trop ! C'est la mentalité de club, des supporters qui donnent envie de faire de grandes choses. Ils me l'ont montré, j'apprécie. J'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit, quand on est né près de Marseille, il n'y a pas d'autre club. L'OM est un projet intéressant, on peut le voir avec la direction ou ce qu'ils font sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à la dernière seconde. J'y ai beaucoup réfléchi. Ca a toujours été dans un coin de ma tête ».