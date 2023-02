Ce joueur de l'OM va être banni

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en prêt en provenance de Manchester United, Eric Bailly n’a pas encore convaincu depuis qu’il a rejoint la cité phocéenne. Si l’OM a une option d’achat pour recruter définitivement l’international ivoirien, ce dernier serait déjà assuré de ne pas continuer sa carrière avec les Red Devils, qui ne comptent plus sur lui.

L’été dernier, le secteur défensif de l’OM a été grandement chamboulé. William Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car sont partis, tandis que Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly sont venus renforcer l’arrière-garde marseillaise. Touché par de nombreuses blessures ces dernières années, l’international ivoirien espérait se relancer à Marseille, ce qu’il a du mal à faire pour le moment.

Bailly prêté avec option d’achat

Le défenseur âgé de 28 ans a également été victime de pépins physiques à l’OM et a en plus écopé de 7 matchs de suspension après sa grosse faute face à Hyères en Coupe de France (2-0). S’il n’a pas totalement convaincu depuis son arrivée dans la cité phocéenne, La Provence indiquait dernièrement que Pablo Longoria aimerait tout de même le conserver. Pour rappel, Eric Bailly est prêté avec une option d’achat qui sera activée automatiquement s’il joue plus de 50% des matchs de championnat, ou bien si l’OM se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Manchester United ne compte plus sur lui