«C’est un plus pour nous», l’OM a tapé dans le mille sur le mercato

Thomas Bourseau

À la recherche d’un attaquant pendant tout le mercato hivernal, l’OM a finalement mis la main sur Vitinha. D’après Igor Tudor et Jordan Veretout, le Portugais va être une pièce-maîtresse de l’animation offensive phocéenne.

Vitinha (22 ans) a débarqué lors des ultimes moments du mercato hivernal après que l’OM ait essuyé plusieurs refus dans sa quête d’un attaquant. Leandro Trossard, Gonçalo Guedes et Terem Moffi ont tous pris la décision de rejoindre un autre club après avoir été approché par le président Pablo Longoria et la direction de l’OM. Vitinha a débarqué de Braga avec l’étiquette du transfert le plus cher de l’histoire de l’OM. Mais sa jeunesse ne va pas l’empêcher d’être décisif.

Tudor affirme que Vitinha va planter à l’OM

Au micro de Prime Video Sport , Igor Tudor affirmait mercredi soir que Vitinha allait apporter un plus à l’OM et notamment sur le tableau d’affichage. « Des buts, de l’énergie de la qualité, c’est un bon gars avec une bonne mentalité, quelqu’un qui aime attaquer l’espace, c’est l’une de ses caractéristiques. C’est un garçon qui a l'air d’être bien pur notre style et avec ses qualités, je pense qu’il va nous aider ».

«C'est bien pour l’OM»