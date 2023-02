Une légende est de retour, l'OM jubile

Hugo Chirossel

Depuis quelques semaines, une légende du club est revenu à l’OM. En effet, Jean-Pierre Papin a intégré l’organigramme marseillais en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria. Alors que le Ballon d’Or 1991 est un véritable lien entre le président marseillais et le groupe d’Igor Tudor, son retour est validé en interne, que ce soit de la part des joueurs ou de l'entraîneur.

Alors que Basile Boli est ambassadeur du club depuis quelques années, une autre légende a fait son retour à l’OM récemment. En effet, Jean-Pierre Papin est devenu le conseiller sportif de Pablo Longoria. « Je suis très proche du président, je suis un petit peu le relais entre l’équipe pro, le centre de formation et le président. Et je fais pas mal de représentation pour l’institution. Mais là je prends mes marques, je redécouvre un petit peu le club parce qu’il a complètement changé. C’est un très beau rôle », expliquait-il au début du mois de janvier, après la victoire face à Hyères (2-0) en Coupe de France.

Veretout et Tudor valident le retour de Papin

Un retour qui semble ravir tout le monde en interne. Présents en conférence de presse ce samedi, avant la réception de l’OGC Nice dimanche soir, Jordan Veretout et Igor Tudor ont loué l’apport de Jean-Pierre Papin. « Il est très présent avec nous, c'est important d'avoir quelqu'un comme lui dans l'équipe », a confié l’international français. En ce qui concerne l’entraîneur de l’OM, le Ballon d’Or 1991 est « quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ancien grand joueur et ses conseils sont une véritable valeur ajoutée pour moi et le groupe . »

