Amoureux de l’OM, il prépare un retour inattendu

Arnaud De Kanel

Ancien attaquant de l'OM, tombé depuis sous le charme du club phocéen, Djibril Cissé s'épanouit désormais en tant que consultant à la télévision ainsi que sur scène puisqu'il est devenu DJ. Malgré tout, il en oublie pas la barre des 100 buts en Ligue 1 qu'il vise depuis des années. Il se dit prêt à reprendre du service.

Légende de l'AJ Auxerre, Djibril Cissé a laissé un très bon souvenir à l'OM. L'ancien attaquant porte le club phocéen dans son coeur depuis son passage et il est devenu un fervent supporter. Retraité depuis maintenant cinq ans, Djibril Cissé pense encore au football au point où il a de nouveau postulé pour retrouver un emploi à la pointe d'une attaque.

Cissé veut reprendre du service

« Je l’ai toujours dit, je suis prêt à rejoindre un club de Ligue 1 et jouer gratuitement s'il le faut. J’ai fait cette sortie il y a plus d’un an. Je suis toujours dans la même optique. Est-ce que ça se fera ? J’en suis moins sûr mais on ne sait jamais », a-t-il confié à BFM Alsace .

Un objectif en tête

S'il ne se refuse rien à 41 ans, c'est que Djibril Cissé garde l'incroyable objectif de passer la barre des 100 buts en Ligue 1. Avec Auxerre, l'OM et Bastia, il s'est arrêté à 96 réalisations. Peut-être pas assez pour donner des idées à Pablo Longoria.