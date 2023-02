C'est annoncé, l'ASSE prépare une révolution

Arthur Montagne

Malgré un mercato d'hiver rondement mené, l'ASSE est rapidement retombée des ses travers. En effet, les Verts restent sur deux défaites consécutives en Ligue 2 et voient le spectre de la relégation s'agrandir. Résultat, la poste de Laurent Batlles est plus que jamais menacé. Une défaite ce samedi contre Annecy pourrait même être synonyme de licenciement.

Avec un mercato impressionnant, l'ASSE avait pour ambition de rapidement redresser la barre et se sortir de la zone de relégation. Un projet bien engagé avec les victoires contre Laval (1-0) et Niort (1-0). Mais les Verts ont immédiatement rechuté et viennent d'enchaîner deux défaites de rang face à Sochaux (2-3) et Bastia (0-2). Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Laurent Batlles sera démis de ses fonctions en cas de défaite contre Annecy se samedi. Une information confirmée par le journaliste de L'EQUIPE Bernard Lions.

EXCLU @le10sport : Laurent Batlles viré dans le week end ?▶️ L’ASSE s’est donné 2 matchs pour prendre une décision. Le premier était celui de Bastia (défaite 2-0). Annecy sera décisif…https://t.co/hvEjTsFifC — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 1, 2023

«Batlles jouera sa tête ce samedi après-midi»

« Même s’ils battent Annecy, ils resteraient relégables. Donc oui, Laurent Batlles jouera sa tête ce samedi après-midi, mais cette fois-ci c’est pour de bon. A chaque fois à Saint-Étienne, on annonce que ce sera le départ de Laurent Batlles », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir , avant d'en rajouter une couche alors que l'ASSE reçoit Annecy à 15h ce samedi.

Un dernier match pour Batlles ?