À peine arrivé, il prépare du lourd à l’OM

La rédaction

La dernière recrue marseillaise du mercato hivernal pouvait faire réagir. Vitinha, 22 ans, inconnu en France, débarque à Marseille pour 32M€. Mais que les supporters marseillais se rassurent, les échos sur Vitinha sont tous positifs. Si Igor Tudor devrait le faire jouer en compagnie du Chilien Alexis Sanchez, l'attaquant portugais préfère le rôle de numéro 9. Et Ricardo Carvalho, grand joueur portugais ayant été l'adjoint de Villas-Boas, s'est montré élogieux sur son compatriote.

Lors du match Nantes-OM, remporté 2-0 par l'OM, Vitinha n'était pas du voyage et n'a donc pas pu voir de ses propres yeux le premier but magnifique de l'autre recrue phrase du mercato olympien, Azzedine Ounahi. Il était resté à la Commanderie et ses frappes avaient étourdi les témoins présents. Encore une éloge à l'attaquant portugais à laquelle vient s'ajouter celle d'un illustre joueur portugais, Ricardo Carvalho.

«C'est un attaquant puissant»

L'ancien international portugais, passé par des illustres clubs comme le Real Madrid ou Chelsea, a donné son point de vue pour le journal L'Équipe sur Vitinha. Selon lui, le jeu olympien est exactement ce qui lui convenait : « J'ai vu le dernier match de l'OM, cette équipe va vite avec le ballon, cherche la profondeur, le système est bien rodé, c'est difficile pour les défenseurs adverses. Vitinha est justement un attaquant puissant, qui va vite et qui aime la profondeur. »

La nouvelle star de l'OM a recalé l’OL https://t.co/tAaQsACkKj pic.twitter.com/s8LpNyXTy5 — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Il a la qualité pour réussir»