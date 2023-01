Ça bloque pour ce transfert, une star du PSG doit faire un sacrifice

Amadou Diawara

Malgré un engagement jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas souhaiterait prendre le large et rejoindre un nouveau club cet hiver. S'il ne couterait que 5M€ environ en indemnité de transfert, le Costaricien perçoit un salaire XXL à hauteur de 12M€ annuels. Pour quitter le PSG, Keylor Navas serait donc contraint de revoir ses exigences à la baisse.

Arrivé en 2019 au PSG, Keylor Navas était un titulaire incontestable et incontesté jusqu'à la signature de Gianluigi Donnarumma à l'été 2021. Contraint de partager la place de gardien numéro un avec l'Italien la saison dernière, le portier de 36 ans est désormais relégué au rang de doublure. Une situation qu'il vit très mal.

Keylor Navas perçoit un salaire de 12M€ par an au PSG

Alors qu'il n'a plus que les matchs de Coupe de France pour s'exprimer, Keylor Navas refuserait de continuer au PSG dans ces conditions. En effet, l'international costaricien aimerait migrer vers d'autres horizons avant la fin du mercato hivernal pour rejouer les premiers rôles. Selon les informations du Parisien , Keylor Navas souhaiterait à tout prix retrouver une place de titulaire, mais pas n'importe où. A en croire le média français, l'ancien du Real Madrid désirerait rejoindre un club qui évolue dans l'un des cinq plus grands championnats européens. Toutefois, pour obtenir gain de cause, Keylor Navas devra faire un effort financier.

Keylor Navas doit baisser son salaire pour partir