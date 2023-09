Benzema : Le Real Madrid tient son remplaçant, il vit un rêve

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a perdu un joueur important cet été avec Karim Benzema. En fin de contrat, l'attaquant de 35 ans est parti libre pour s'engager à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, Florentino Pérez a fait venir Joselu en prêt. Et visiblement, le buteur de 33 ans vivrait un rêve au sein de la Casa Blanca.

Cet été, le Real Madrid a enregistré un départ majeur avec celui de Karim Benzema. En fin de contrat, le Ballon d’Or 2022 n’a pas souhaité prolonger et s’est engagé à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Suite au transfert libre de l’attaquant de 35 ans, le Real Madrid s’est donc mis à se chercher un nouveau buteur. S’il a longtemps été question d’une potentielle arrivée de Kylian Mbappé, c’est un autre joueur qui a rejoint les rangs de Carlo Ancelotti.

Benzema s'en va, le Real Madrid recrute Joselu

En effet, Florentino Pérez est allé chercher Joselu cet été. Auteur d’une saison intéressante avec l’Espanyol Barcelone (17 buts et 4 passes décisives en 38 matchs), l’attaquant de 33 ans a tapé dans l’oeil de la direction madrilène, qui l’a fait venir en prêt. Et d’après Dani Carvajal, l’international espagnol vivrait en plein rêve au sein de la Casa Blanca .

«C'est la beauté du Real Madrid»