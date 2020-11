Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien qui revient sur son calvaire au Barça !

Publié le 2 novembre 2020 à 1h30 par A.D.

Arrivé en janvier 2018 au FC Barcelone, Yerry Mina a fait ses valises seulement quelques mois plus tard pour rejoindre Everton. Alors qu'il a retrouvé des couleurs chez les Toffees, le défenseur colombien est revenu sur son aventure compliquée au Barça.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Palmeiras au Brésil, Yerry Mina a été repéré par le FC Barcelone. En janvier 2018, le club catalan est parvenu à s'octroyer le défenseur central colombien pour une somme légèrement inférieure à 12M€. Toutefois, les choses ne se sont pas bien passées pour Yerry Mina au Barça. Après seulement sept mois au FC Barcelone, le natif de Guachené a été transféré à Everton pour environ 30M€. Heureux chez les Toffees , Yerry Mina est revenu son bref passage en Catalogne.

«Ce sont des moments difficiles que vous traversez»