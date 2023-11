Avant Mbappé, le PSG prêt à blinder un taulier ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, trois internationaux français pourraient signer une prolongation de contrat dans les prochains mois voire semaines. C’est en effet le cas de Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé ainsi que Presnel Kimpembe. Pour le titi parisien et dernier cité, les discussions ont déjà été entamées avec une offre concrète soumise à son entourage.

Le PSG pourrait régler divers dossiers de prolongation de contrat en 2024. A commencer par Warren Zaïre-Emery. Début novembre, le10sport.com vous a confié en exclusivité le projet du Paris Saint-Germain pour la prolongation de contrat de son titi parisien qui fait rêver Pep Guardiola à Manchester City. On vous dévoilait qu’en mars 2024, au moment où il soufflera sa 18ème bougie, le PSG lui ferait signer une prolongation de contrat de cinq saisons, ce qui le lierait au club jusqu’à l’été 2029.

Le PSG attend Mbappé

En parallèle, le feuilleton Kylian Mbappé devrait continuer d’animer l’actualité mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club prendra fin en juin prochain et aucune décision ne sera prise de sitôt comme révélé une nouvelle fois par le 10sport.com en octobre dernier. En attendant de quelconques avancées dans le dossier Mbappé, le PSG devrait bouger ses pions pour un titi parisien confirmé et expérimenté : Presnel Kimpembe.

Le PSG discute avec Kimpembe