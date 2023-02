Attendu au PSG, il a lâché une première réponse

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel n’a pas quitté le PSG en étant en bons termes avec le club de la capitale en décembre 2020. Cependant, les dirigeants parisiens penseraient à le rapatrier. De son côté, Tuchel aurait déjà repoussé les avances d’une équipe de Premier League tout en posant ses conditions pour son retour aux affaires.

Comme Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti au Real Madrid, le PSG réfléchirait à confier les rênes de l’équipe première du club à un entraîneur qui s’est déjà assis sur son banc de touche : Thomas Tuchel. C’est en effet l’information qui circule ces dernières heures dans la presse et notamment par le biais de The Daily Telegraph.

Thomas Tuchel sur le retour au PSG ?

La tendance a d’ailleurs été confirmée par The Evening Standard qui affirme de son côté que Thomas Tuchel pourrait se laisser tenter par un retour au PSG si deux conditions primordiales étaient réunies. D’après le média britannique, Tuchel refuserait de revenir dans une atmosphère où la toute-puissance des joueurs régnerait. De plus, l’Allemand ne voudrait être focalisé que sur le management et pas sur le mercato.

Le Qatar lance un grand projet, le PSG est fixé pour son mercato https://t.co/s9F0SCsmLm pic.twitter.com/BMLhznqo3O — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Tuchel a recalé une équipe de Premier League, il cherche un club de haut standing