L'ASSE vise du lourd, une double opération se prépare

La rédaction

Grâce à sa victoire face à Grenoble ce lundi soir (0-2), l'ASSE a, très certainement, obtenu son maintien en Ligue 2. Les dirigeants peuvent se pencher sur la prochaine saison et vont tenter de renforcer le groupe stéphanois en conservant ses meilleurs éléments. Dans les prochaines semaines, la formation devrait entamer des discussions avec Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, prêté par Everton.

Dix sur dix pour l'ASSE. Le club stéphanois a enchaîné, ce lundi soir à Grenoble, un dixième match sans défaite en championnat. Remontée à la neuvième place, la formation devrait conserver sa place en Ligue 2. Mais pour espérer une montée dès l'année prochaine, l'ASSE va devoir se renforcer, mais aussi conserver ses meilleurs éléments. Selon les informations de L'Equipe , les Verts ont deux dossiers prioritaires. L'un concernerait Jean-Philippe Krasso, l'autre Niels Nkounkou.

L'ASSE prêt à lever l'option d'achat de Nkounkou

Prêté par Everton avec option d'achat, Niels Nkounkou est l'un des paris gagnants de l'ASSE. Auteur de quatre buts et sept passes décisives, le joueur a réussi à vite s'intégrer au groupe stéphanois. « Mon intégration se passe plutôt bien, comme je l’ai dit, j’ai à cœur de finir une bonne saison à l’ASSE. L’avenir on verra plus tard, le but c’est de finir positivement la saison » avait-il déclaré il y a quelques jours. 2M€ seront nécessaires pour le conserver la saison prochaine.

Krasso, l'un des dossiers prioritaires de l'ASSE