Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle révélation de taille l'avenir de Loïs Diony ?

Publié le 16 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que Loïs Diony semble sur le point de quitter l’AS Saint-Etienne afin de gagner en temps de jeu, les dirigeants stéphanois auraient repoussé une offre d’un club belge pour l’ancien dijonnais.

Avec seulement 5 apparitions en Ligue 1 cette saison (1 buts), Loïs Diony ne semble plus rentrer dans les plans de son entraîneur Claude Puel, et l’attaquant de 27 ans devrait quitter les verts avant la fin du mercato hivernal. Certains clubs belge auraient d'ailleurs manifesté leur intérêt auprès de l’ASSE pour recruter l’ancien Dijonnais, notamment le Club Bruges ou encore Anderlecht. Mais l’arrivée de Loïs Diony en Belgique risque de prendre un peu plus de temps.

Une première offre repoussée par l'ASSE ?