Mercato - ASSE : Une nouvelle porte de sortie pour Loïs Diony ?

Publié le 11 janvier 2020 à 15h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu du côté de l’AS Saint-Etienne, Loïs Diony pourrait se relancer dès cet hiver dans un club belge.

Loïs Diony ne semble plus rentrer dans les plans de son entraineur Claude Puel. En 19 journées de Ligue 1, l’attaquant des Verts n’est apparu sur les pelouses du championnat qu’à cinq reprises, marquant un seul but. En cas d’offre intéressante, les dirigeants stéphanois ne retiendront pas le joueur de 27 ans, arrivé dans le Forez en 2017. Et son renouveau pourrait intervenir du côté de la Belgique.

Diony sur les tablettes d’Anderlecht