ASSE - Polémique : Puel et Debuchy interpellent Neymar après l'humiliation contre le PSG !

Publié le 10 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Après la large victoire du PSG contre l'ASSE (6-1) mercredi soir, Mathieu Debuchy s'est plaint de l'attitude provocatrice de Neymar. Mais pour Claude Puel, il n'y a aucune raison de polémiquer.

« Je suis très énervé et agacé personnellement. Mais je ne vais pas polémiquer. Il y a aussi un peu d’arrogance de la part de l’adversaire. Après, quand on est défenseur on ne peut qu’être agacé d’en prendre six… » Après la lourde défaite de l'ASSE contre le PSG (1-6), Mathieu Debuchy, qui a commis plusieurs fautes sur Neymar durant la rencontre, a fait part de son amertume face au comportement de la star brésilienne. Mais pour Claude Puel, il n'y a aucun problème.

Debuchy s'en prend à Neymar... et se fait calmer par Puel