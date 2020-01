Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une porte de sortie inattendue pour Loïs Diony ?

Publié le 8 janvier 2020 à 13h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à l’AS Saint-Etienne, l’attaquant Loïs Diony pourrait rebondir en Belgique, du côté du Club Bruges.

Comptant seulement 5 apparitions pour un seul but cette saison en Ligue 1 avec l’AS Saint-Etienne, Loïs Diony ne semble plus entrer dans les plans de son entraineur Claude Puel. En cas d’offre intéressante lors de ce mercato d’hiver, l’attaquant de 27 ans, arrivé au club en 2017 et prêté 6 mois à Bristol en 2018, ne sera pas retenu dans le Forez. Et c’est peut-être du côté de la Belgique que l’ancien Dijonnais pourrait se relancer.

Diony sur les tablettes du Club Bruges ?