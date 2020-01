Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros froid en coulisses pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 8 janvier 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option au PSG par l’Inter Milan, Mauro Icardi ne serait pas encore certain de vouloir poursuivre l’aventure au Parc des Princes l’été prochain.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera », confiait dernièrement Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, indiquant donc que le buteur uruguayen pourrait échapper au PSG l’été prochain. Malgré la volonté de Leonardo de lever l’option d’achat de 70M€ dont il dispose dans le cadre du prêt d’Icardi, le directeur sportif du PSG pourrait donc avoir du souci à se faire dans ce dossier. Et la presse italienne en rajoute une couche…

Icardi aurait encore des doutes sur le PSG