Mercato - Barcelone : Le Barça aurait bouclé un premier renfort à 5M€ !

Publié le 16 janvier 2020 à 19h00 par A.M.

À l’image du Real Madrid, le FC Barcelone compte bien préparer l’avenir en allant dénicher de jeunes joueurs prometteurs au Brésil. Dans cette optique, le Barça serait proche de boucler le transfert de Yan Couto (17 ans).

Depuis quelques années, le Real Madrid s’est spécialisé dans le recrutement de jeunes brésiliens. En effet, après avoir bouclé les arrivées de Vinicius Junior et Rodrygo, le club merengue s’apprête à recruter Reinier Jesus. Des pistes également explorées par le FC Barcelone, à chaque fois devancé par son grand rival. Mais un an et demi après avoir attiré Arthur Melo en provenance de Gremio, le Barça pourrait de nouveau s’offrir un espoir brésilien.

Yan Couto recruté pour 5M€ ?