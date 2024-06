ASSE : Après la vente, le nouveau boss annonce la couleur pour le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ère Roland Romeyer-Bernard Caïazzo a pris fin ce mardi. Après son retour en Ligue 1, la direction a officialisé la vente de l'ASSE au groupe Kilmer Sports Ventures. Passé par le Milan AC et Arsenal, Ivan Gazidis sera l'homme clé de ce nouveau projet sportif. Après le rachat du club stéphanois, il a évoqué ses ambitions et ses objectifs dans les prochaines semaines.

L'heure du renouveau est arrivée à l'ASSE. De retour en Ligue 1, les Verts ont officialisé l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures à la tête du club. La structure canadienne, dirigée par le milliardaire Larry Tanenbaum, est parvenue à convaincre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de céder la formation. Ancien responsable d'Arsenal et du Milan AC, Ivan Gazidis s'impose comme le véritable homme fort de ce projet sportif. Face aux journalistes, il a évoqué ses ambitions, notamment sur le recrutement.

Gazidis face à son premier mercato

« Nous arrivons dans une situation où le marché des transferts débute. Donc, nous devons nous concentrer très fortement sur les décisions immédiates qui doivent être prises concernant l'équipe. En dehors de cela, ce que nous voulons faire, c'est écouter les gens à l'intérieur du club, nos fans, pour mieux comprendre l'environnement, pour mieux comprendre le football français. Nous allons prendre un peu de temps pour le faire, puis, alors, nous déciderons des mesures à prendre pour le long terme. Donc, il y a deux points importants, l'un concerne les questions immédiates du mercato mais il y a ensuite d'autres questions qui prendront un peu plus de temps » a lâché le nouveau responsable de l'ASSE.

« Nous avons de grandes ambitions »