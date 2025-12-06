Arabie Saoudite : Un deal inattendu va enflammer l’OM ?

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival, Leonardo Balerdi était déjà annoncé sur le départ et le feuilleton devrait sans aucun doute reprendre au mois de janvier. Mais la pression pourrait devenir encore plus forte, puisque le capitaine de l’Olympique de Marseille serait dans le viseur d’un club saoudien prêt à faire des folies.

A nouveau très critiqué pour ses prestations, Leonardo Balerdi est redevenu persona non grata au stade Vélodrome. Pourtant, Roberto De Zerbi semble compter sur l’international argentin, puisqu’il en a fait son capitaine et le patron de sa défense.

Al-Qadsiah prêt à foncer sur Balerdi ? On pourrait toutefois entendre parler de lui lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. D’après les informations de Calciomercato.it, Balerdi serait l’une des pistes prioritaires d’Al-Qadsiah, vraisemblablement disposé à formuler une offre concrète dans les prochaines semaines. Aucun montant n’est évoqué, mais le défenseur central de 26 ans est évalué à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt.