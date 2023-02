Après son transfert, il vide son sac sur l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor à l'OM, Pape Gueye va tenter de se relancer avec Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain a été prêté avec option d'achat au FC Séville, club entraîné par le technicien argentin. Présent en conférence de presse, le joueur a hâte d'évoluer au sein de sa nouvelle équipe.

Il a été l'une des premières victimes d'Igor Tudor. Arrivé l'été dernier à l'OM, le technicien croate ne misait pas forcément sur Pape Gueye, qui a reculé dans la hiérarchie jusqu'à devenir un second choix. International sénégalais, il en espérait plus et a fait le choix de se relancer à l'étranger. L'OM a accepté de le prêter jusqu'à la fin de la saison au FC Séville. Une option d'achat a été incluse dans le deal. En Espagne, Gueye a retrouvé son ancien entraîneur à l'OM, un certain Jorge Sampaoli.

« Je suis très content d'être ici »

Présent en conférence de presse, Pape Gueye a hâte d'évoluer sous les ordres du technicien argentin. « Tout d'abord, je tiens à remercier tout le staff et les joueurs de Séville pour leur accueil chaleureux. Je connaissais déjà Sampaoli depuis son passage à Marseille, nous avons fait une belle saison. Je suis très content d'être ici, j'ai hâte de commencer à jouer » a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« A l'OM, l'entraîneur est venu avec de nouvelles idées »