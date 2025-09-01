Après le PSG, il se fait boycotter par Deschamps !

Axel Cornic

Le mercato estival livre son épilogue, avec des nombreux internationaux français qui se retrouvent au centre des débats. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui après avoir vu son retour à la Juventus tomber à l’eau devrait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain, afin de s’engager en faveur de Tottenham.

Partira ? Ne partira pas ? Depuis quasiment huit mois on se pose cette question sur Randal Kolo Muani, qui n’a clairement pas sa place au PSG. Après son prêt à la Juventus, un retour à Turin semblait être la seule solution, mais cette piste a finalement été archivée dans les dernières heures du mercato. Certains ont rapidement pensé au pire, mais finalement l’attaquant devrait bien quitter Paris.

« Kolo Muani à Tottenham ? Je ne sais pas si c'est fiable ou pas » Plusieurs sources l’annoncent tout proche de Tottenham, avec un prêt payant donc les détails n’ont pour le moment pas fuité. « Je n'ai pas échangé avec Kolo. Je ne sais pas si c'est fiable ou pas (pour Tottenham), il était proche d'un autre club » a confié ce lundi Didier Deschamps, qui a décidé de ne pas appeler Kolo Muani pour les prochains rendez-vous de l’équipe de France. « Cela regarde les joueurs, ce sont leurs choix. Bon choix ou mauvais, on ne le saura qu'après. C'est leur responsabilité, c'est leur gestion de carrière, avec les conseillers qui les accompagnent ».