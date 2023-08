Après Dembélé, la presse espagnole annonce une terrible nouvelle au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Ousmane Dembélé, c'est terminé. Xavi a annoncé le départ de son joueur au PSG dans les prochaines heures. Mais l'entraîneur catalan pourrait jouer un vilain tour à son concurrent parisien en lui chipant Bernardo Silva. Le milieu de terrain portugais a longtemps été un objectif de Luis Campos, mais la position de Manchester City a fini par le décourager.

Ousmane Dembélé au PSG, ce n'est plus qu'une question de temps. Xavi a annoncé le départ de l'international français lors d'un entretien accordé à la chaîne espagnole TV3. « Je vais être clair, Dembélé nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire » a lâché l'entraîneur catalan. Désormais, le FC Barcelone va devoir faire le maximum pour faire oublier ce départ. Ce mercredi, Mundo Deportivo nous dévoile la liste des joueurs surveillés par Joan Laporta et son équipe.

Le Barça fonce sur Bernardo Silva

A en croire le média, le FC Barcelone pourrait avancer la date d'arrivée de Vitor Roque, initialement prévue pour janvier prochain. Mais l'autre option envisagée par le club serait de mettre la main sur Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City serait l'un des objectifs prioritaires de Joan Laporta, mais les soucis liés au fair-play financier pourraient fortement l'handicaper dans ce dossier.

Le PSG jette l'éponge

La bonne nouvelle est que le FC Barcelone n'a pas à se soucier du PSG. Après avoir essuyé trois échecs, le club parisien a jeté l'éponge et abandonné cette piste Bernardo Silva selon les informations exclusives du 10Sport.com. Reste à savoir si le Barça arrivera à faire craquer Pep Guardiola et les dirigeants anglais. En cas d'échec, Laporta pourrait se diriger vers un ancien du PSG : Giovani Lo Celso.