Annoncée au PSG, une légende lâche un surprenant message

L’année 2023 a vu le PSG une nouvelle fois changer d’entraîneur et la direction sportive aurait une fois encore pu évoluer. Luis Campos n’était plus intouchable à l’intersaison et Paolo Maldini était annoncé comme étant son potentiel successeur. Sans club, la légende du Milan AC s’est lâché sur la suite.

Courant 2023, l’aventure de quatre saisons de Paolo Maldini en tant que directeur technique du Milan AC s’est ponctuée par une demi-finale de Ligue des champions et notamment la prolongation de contrat de Rafael Leao qui était annoncé au PSG et chez d’autres grands noms du football européen.

Paolo Maldini à la tête de la direction sportive du PSG ?

Dans la foulée de son départ du Milan AC, la légende du club rossonero n’a pas tardé à faire parler d’elle dans les médias. Alors que la position de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG était remise en question, le nom de Paolo Maldini a été lié au Paris Saint-Germain pour en devenir le nouveau patron de la section sportive. C’est en effet ce que le journaliste italien Gianluca Di Marzio communiquait comme information, démentie par le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron.

«En théorie, je suis à la retraite»