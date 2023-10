Annoncé à l’OM, un attaquant explique son choix sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM avait pour ambition de renforcer drastiquement son secteur offensif, ce qui a été fait avec notamment la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais avant cela, le club phocéen a également tenté de recruter Falorin Balogun qui s’est finalement engagé avec l’AS Monaco en fin de mercato. Un choix qu’il a expliqué.

Auteur d'une magnifique saison avec Reims alors qu'il était prêté par Arsenal, Falorin Balogun a vécu un été animé. Compte tenu de ses prestations, il a suscité l'intérêt de nombreux clubs, dont l'OM. L'hypothèse de rester chez les Gunners a également circulé. Mais c'est finalement à l'AS Monaco qu'il a signé. Et Balogun revient d'ailleurs sur son mercato.

Balogun revient sur son été agité...

« Arteta ne m’a pas dit grand-chose, il m’a juste dit bravo quand je suis revenu et il m’a encouragé à continuer. Quand je suis revenu lors de la présaison, je voulais voir si j’entrais dans ses plans et si je pouvais continuer à jouer certains matches. Il m’a dit qu’il essaierait de m’impliquer du mieux qu’il pouvait, mais il m’a aussi dit que les personnes au-dessus de lui prenaient des décisions à mon sujet et voyaient ce qui serait le mieux pour moi. Le dialogue entre lui et moi était bon, mais il dépendait davantage du club, de ce qu’il voulait faire », confie l’attaquant américain au micro d’ ESPN , avant de justifier sa signature à l’AS Monaco.

... et justifie son transfert à l'AS Monaco