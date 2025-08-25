Affaire Rabiot : Après le PSG, l'OM tient sa vengeance... il crie au complot en direct !

Axel Cornic

Leader de l’équipe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille après une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Pourtant, certains semblent penser que la véritable raison serait une autre, avec le contrat du joueur qui se termine dans moins d’un an.

L’histoire semblait pourtant si belle. Revenu en France après un passage à la Juventus en Italie, Adrien Rabiot a tout de suite séduit à Marseille. Le milieu est devenu une pièce centrale du projet mené par Roberto De Zerbi, avec des prestations très abouties la saison dernière. Mais tout a basculé en quelques jours...

Clash entre Rabiot et l’OM La bagarre à Rennes et la décision de l’OM de le placer sur la liste des transferts avec Jonathan Rowe, est la grande nouvelle de cette fin de mercato marseillais. Et une véritable guerre ouverte s’est est suivie, avec Véronique Rabiot qui a multiplié les prises de parole pour s’en prendre à la direction, notamment au directeur sportif Medhi Benatia et au président Pablo Longoria. Une situation qui a notamment rappelé ce qui a également pu se passer avec le PSG, en 2019.