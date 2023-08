Accord en vue au PSG, un transfert à 35M€ s’accélère

Pierrick Levallet

En cette fin de mercato, le PSG s'active pour son opération dégraissage. Le club de la capitale a déjà bouclé quelques départs et devrait en finaliser d'autres dans les prochains jours. Hugo Ekitike devrait notamment quitter la formation parisienne cet été. Le PSG et West Ham se rapprocheraient de plus en plus d'un accord pour l'attaquant de 21 ans.

Cet été, le PSG s’est considérablement renforcé dans le secteur offensif. Le club de la capitale s’est attaché les services de Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Mais la formation parisienne ne devrait pas s’arrêter là puisque Randal Kolo Muani se rapprocherait de plus en plus de l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Ekitike sur le départ ?

En parallèle, le PSG s’active dans son opération dégraissage. Et après Mauro Icardi, Abdou Diallo, Neymar, Djeidi Gassama, Leandro Paredes et Renato Sanches, c’est Hugo Ekitike qui pourrait faire ses valises. Arrivé en provenance du Stade de Reims l’été dernier, l’attaquant de 21 ans ne s’est pas imposé dans la capitale et serait ainsi poussé vers la sortie. Plusieurs clubs se seraient positionnés sur le dossier, dont West Ham. Le pensionnaire de Premier League toucherait d’ailleurs au but.

Le PSG et West Ham se rapprochent d'un accord