Mercato : Une recrue du PSG annonce déjà sa prochaine destination

Axel Cornic

Considéré comme l’une des nouvelles promesses du football italien, Cher Ndour a quitté Benfica pour rejoindre lors du dernier mercato estival le Paris Saint-Germain, franchissant clairement un palier. Pour le moment il n’a que très peu joué, mais le milieu de terrain de 19 ans regarde déjà vers l’avenir… et vers un possible départ !

Certains ont dû être surpris de le voir débarquer au PSG, mais Cher Ndour est l’un des nouveaux gros potentiels du football européen et il rentre dans ce nouveau projet de QSI, surtout basé sur la jeunesse. Il n’a pour le moment pas fait son trou en équipe première, mais a tout de même réalisé des belles choses lors de la préparation estivale.

Ndour hallucine au PSG

Actuellement avec l’Italie U21, il a livré un long entretien à la chaîne italienne Rai Sport , évoquant son arrivée au PSG et surtout sa rencontre à l’entraînement avec son nouveau coéquipier Kylian Mbappé. « Voir Mbappé s'entraîner de près est remarquable, il fait des choses qu'on ne peut tout simplement pas expliquer » a confié Cher Ndour.

« Un jour, je reviendrai en Italie »