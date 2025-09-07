30M€ : Le transfert que personne n'a vu venir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très discret sur le mercato estival, le PSG a tout de même réaliser un grand changement en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. Un choix qui a largement été commenté et qui a surpris de nombreux observateurs à commencer par Alexandre Letellier. L'ancien gardien du PSG reconnaît qu'il n'avait pas vu venir ce transfert.

Cet été, le PSG n'a quasiment pas touché à son effectif, mais a tout de même décidé de changer de gardien de but puisque Lucas Chevalier a été recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, poussant ainsi Gianluigi Donnarumma au départ. L'Italien a rejoint Manchester City. Mais le choix du PSG surprend l'ancien portier parisien Alexandre Letellier.

Donnarumma quitte le PSG, Letellier surpris « Faire partir Donnarumma ? Au départ, j'étais étonné. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec un gardien incroyable. Je pensais qu'ils avaient leur équipe pour cinq ou six ans, surtout qu'elle est très jeune. Gigio est encore très jeune », assure-t-il dans le podcast de RMC After Paris, avant de poursuivre.