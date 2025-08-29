1 milliard d’euros : Un transfert légendaire provoqué par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Real Madrid est dans une impasse avec Vinicius Jr. Le Brésilien ne cesse de réclamer un contrat similaire à celui de Kylian Mbappé pour sa prolongation. Florentino Pérez ne serait toutefois pas pressé, et commencerait même à se préparer à l’idée d’un départ de l’ailier de 25 ans l’été prochain.

Le Real Madrid est dans une impasse avec Vinicius Jr. Il y a plusieurs semaines maintenant, le club madrilène a lancé les négociations avec le Brésilien pour sa prolongation. Mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. La raison : l’ailier de 25 ans demande beaucoup plus que ce que les Merengue sont prêts à lui offrir.

Vinicius Jr réclame le même contrat que Mbappé En effet, Vinicius Jr souhaiterait avoir sensiblement le même contrat que Kylian Mbappé. L’international auriverde voudrait signer un bail qui reflète son statut au Real Madrid. Mais la Casa Blanca ne serait pas vraiment disposée à lui offrir autant, les dirigeants madrilènes voulant éviter de faire des jaloux dans le vestiaire.