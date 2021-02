Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une deuxième chance pour Leonardo avec Donnarumma ?

Publié le 26 février 2021 à 1h15 par A.C.

Leonardo semble beaucoup apprécier Gianluigi Donnarumma, qu’il a déjà tenté d’attirer au PSG par le passé.

Depuis ses débuts précoces avec le Milan AC en Serie A, Gianluigi Donnarumma a régulièrement été lié au Paris Saint-Germain. La présence de Leonardo n’a fait que renforcer cela, puisque le directeur sportif du PSG est un grand fan du gardien de but italien. Ça tombe bien, son contrat avec le Milan AC se termine dans seulement quelques mois et il peut donc négocier avec le club de son choix, depuis le 1er janvier dernier. Le PSG ne devrait pas être le seul club sur le coup, puisque Donnarumma est également lié à la Juventus ou encore au Real Madrid.

Donnarumma pourrait prolonger au Milan AC, mais...