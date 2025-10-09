Mbappé en feu, l’annonce qui promet du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un gros début de saison. L’attaquant français enchaîne les buts, et retrouve de la confiance dans son jeu, lui qui était plus en difficulté la saison précédente. Face à la presse ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France a confirmé qu’il se sentait très bien.

En forme olympique. Après une première saison d’adaptation, Kylian Mbappé semble avoir trouvé ses marques au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans est déjà en tête du classement des buteurs du championnat d’Espagne, alors que le club madrilène possède un point d’avance sur le FC Barcelone.

Un Mbappé en grande forme Mbappé lui, ne s’arrête plus. L’attaquant français marque à chaque match, se montre très disponible et décisif. Ses deux dernières apparitions avec l’équipe de France ont été également remarquées, confirmant sa très bonne forme actuelle. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, le numéro 10 du Real Madrid confirme tout à fait ses bonnes sensations du moment.