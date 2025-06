Mbappé - Dembélé : La régalade grâce à Deschamps !

Rayan Cherki fait ses débuts en équipe de France avec l’ambition de marquer les esprits. Proche de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le Lyonnais a confié ce dimanche entretenir des liens forts avec les deux stars. Fier de cette première convocation, il espère désormais se rendre indispensable chez les Bleus en régalant ses amis.

Didier Deschamps a récemment livré sa dernière liste de convoqués pour le prochain rassemblement des Bleus. Parmi eux, on retrouve des habitués comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé , mais aussi un petit nouveau : Rayan Cherki . L’attaquant de l' OL connaîtra ses premières minutes en équipe de France .

«Ce sont deux très bons amis»

Invité par Téléfoot, Rayan Cherki a avoué être très proche de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : « Je pense que Kylian et Ousmane, ce sont les deux personnes avec lesquelles je suis le plus proche. Je suis déjà parti en vacances avec eux. Ce sont deux très bons amis. »