Kylian Mbappé : La dédicace spéciale du vestiaire du PSG !

Cela faisait des années que le PSG courrait après sa première Ligue des Champions et c’est désormais fait. Et c’est sans véritable star que le club de la capitale l’a emporté face à l’Inter Milan. Un sacre qui intervient notamment quelques mois après le départ de Kylian Mbappé. Moqué par beaucoup avec ce scénario, le joueur du Real Madrid a reçu un message de la part de Marquinhos.

« C'est un grand ami et un excellent coéquipier »

Kylian Mbappé n’est donc aujourd’hui plus un joueur du PSG et pourtant, ce samedi soir, on a beaucoup fait parler de lui suite au sacre du club de la capitale. Movistar a d’ailleurs interrogé Marquinhos concernant celui qui joue désormais au Real Madrid. Et à propos de Mbappé, le capitaine du PSG a fait savoir : « Il mérite. C'est le destin. On ne sait pas ce que sera notre vie. Kylian est un grand joueur qui mérite beaucoup. Il a traversé beaucoup d'épreuves avec nous. C'est un grand ami et un excellent coéquipier ».