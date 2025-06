Départ de Mbappé : La demande spéciale à Dembélé au PSG !

L’été dernier, le PSG avait malheureusement perdu Kylian Mbappé, qui avait fait le choix de rejoindre le Real Madrid. Un départ très important qui a finalement forcé certains Parisiens à prendre plus de responsabilités. C’est notamment le cas pour Ousmane Dembélé, qui a avoué avoir eu une discussion à ce sujet-là avec son entraîneur Luis Enrique.

Dembélé a pris ses responsabilités

Remplacer Kylian Mbappé n’était donc pas simple, mais Ousmane Dembélé y est parvenu. L’attaquant a d’ailleurs révélé auprès de Canal+ que Luis Enrique avait eu une discussion avec lui en début de saison, lui demandant de prendre plus de responsabilités au sein de l’équipe, afin de faire oublier le départ de l’ancien joueur de l’AS Monaco. « Est-ce que je me suis dit qu'avec le départ de Mbappé j'aurais plus de responsabilités ? Le coach m'a parlé et m'a dit de prendre plus de responsabilités, que je n'étais plus un enfant et que je montre l'exemple aux plus jeunes puisque je suis l'un des plus anciens maintenant. Je voulais faire une grande saison, marquer des buts et être décisif. »