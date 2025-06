Mbappé : C'est la «démolition», Pierre Ménès se lâche !

Ce jeudi soir, l'Espagne a éliminé l'équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations. D'après Kevin Diaz, Kylian Mbappé n'a pas été à la hauteur dans le travail défensif. Alors que les Bleus ont encaissé cinq buts, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule, assurant la défense du capitaine de Didier Deschamps.

«Kylian Mbappé ne peut pas défendre»

Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire de l'Espagne contre la France, Kevin Diaz s'en est pris à Kylian Mbappé (26 ans), lui reprochant de ne pas avoir fait le job sur le plan défensif. « J'ai vu l'équipe de France essayer de presser en première mi-temps. C'est normal, ils avaient Doué et Dembélé qui font ça toute l'année. On a essayé même avec Mbappé. Le problème, c'est que Kylian Mbappé ne peut pas défendre. Et même quand il essaye, il le fait mal. Si les Bleus ont pris 5 buts parce que Kylian Mbappé n'a pas défendu ? Les premiers défenseurs sont les attaquants. C'est comme ça. La défense n'a pas été aidée. Je ne dis pas que c'est à cause de Kylian Mbappé, mais ça part des attaquants, et notamment de la pointe. Au milieu de terrain, la France était totalement dépassée aujourd'hui (jeudi) », a pesté l'ancien footballeur professionnel sur les ondes de RMC Sport.