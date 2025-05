L'OM envoie ses supporters à l'hôpital, l'incroyable révélation !

Ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a partagé une anecdote saisissante sur l’impact du club dans la vie des Marseillais. Dans le podcast Dream Team, il raconte comment les défaites de l’équipe remplissaient les urgences de la ville, révélant le lien émotionnel unique et fort entre les supporters et leur club.

«Les soirs de défaite de l’OM, les urgences à Marseille se remplissaient beaucoup plus vite»

Jacques-Henri Eyraud évoque d’abord l’impact émotionnel des matchs de l’OM sur les habitants : « Un jour, on me dit : “Vous savez, quand j’étais médecin aux urgences, les soirs de défaite de l’OM, les urgences à Marseille se remplissaient beaucoup plus vite que lors d’une nuit normale.” Là, je me suis dit : “Wow.” Il ne parlait pas de bagarres entre ultras, c’était autre chose. C’était le désarroi, le désespoir, le stress, l’angoisse que pouvaient générer les défaites du dimanche soir. »