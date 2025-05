Mbappé : Après le divorce, il prépare un sale coup !

Alors que les résultats du Real Madrid laissaient à désirer en 2024-2025, Carlo Ancelotti a claqué la porte. Remplacé par Xabi Alonso à la Maison-Blanche, le coach italien est désormais le nouveau sélectionneur du Brésil. Et malheureusement pour Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, Carlo Ancelotti veut offrir une sixième étoile à la Seleção.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG , Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour s'engager en faveur du Real . En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, la star de 26 ans a rejoint la Maison-Blanche librement et gratuitement l'été dernier.

«Je suis ici pour que le Brésil soit à nouveau champion»

« L'autre jour, vous parliez de la famille et du soutien du Brésil envers l'équipe nationale pour qu'elle remporte sa sixième Coupe du monde. L'équipe nationale a quelque chose de différent d'un club. J'ai eu l'expérience d'être l'assistant de Sacchi et j'ai toujours eu envie de le faire. Le Brésil doit être derrière l'équipe nationale, les joueurs doivent sentir ce soutien, ils doivent être humbles et soutenir leurs coéquipiers. Sans humilité, on ne peut pas faire grand-chose. Une Coupe du monde est quelque chose de différent d'un titre de club. C'est un sentiment qui s'appuie sur un pays et c'est pour cela qu'il a toujours attiré mon attention. Je suis ici pour que le Brésil soit à nouveau champion, je l'accepte et je suis convaincu que nous pouvons y arriver », a confié Carlo Ancelotti lors d'un entretien accordé à Marca. Reste à savoir si la France de Kylian Mbappé contrecarrera les plans du sélectionneur du Brésil.