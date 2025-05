Luis Enrique viré du PSG, Luis Campos intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique n'a pas immédiatement fait l'unanimité à Paris. A tel point que Daniel Riolo révèle qu'il a fallu que Luis Campos intervienne pour éviter un énorme malaise en interne, voire pire.

Alors qu'il a permis au PSG de rejoindre la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique fait désormais l'unanimité au sein du club de la capitale. Et pourtant, tout n'a pas toujours été aussi limpide en interne comme le rappelle Daniel Riolo qui révèle que non seulement les joueurs n'ont pas toujours tout compris, mais surtout que Luis Campos a du intervenir au PSG afin de calmer la situation.

Luis Enrique, le gros doute au PSG « Je suis passé par plein de sentiments depuis que Luis Enrique est arrivé. Le grand paradoxe c'est que j'ai été celui qui était le plus content au début, et le plus mécontent après. Et qu'aujourd'hui, on va dire que ça fait une moyenne. Je me souviens des débats où les gens pleuraient les départs de Neymar et Verratti et moi je disais "ne vous inquiétez pas, Luis Enrique ne veut plus de Verratti". Ce qui pour moi était quelque chose de très positif », explique-t-il dans une vidéo de Colinterview, avant de poursuivre.