L'OM dénonce une anomalie, c'est le fiasco !

La rédaction

L’OM vit une saison paradoxale. Après un excellent début à l’extérieur et des débuts poussifs au Vélodrome, la tendance s’est totalement inversée. Si les Marseillais brillent désormais à domicile, ils enchaînent les contre-performances en déplacement. Une anomalie que Roberto De Zerbi peine à expliquer à l’approche d’un match crucial face au Havre.

L’OM est décidément imprévisible durant cet exercice 2024-2025. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient commencé la saison en étant l’une des meilleures équipes d’Europe à l’extérieur, mais aussi l’une des pires de Ligue 1 à domicile. De quoi faire enrager les supporters de l'OM. Mais cette dynamique s’est totalement inversée depuis le début de l’année : l’OM parvient enfin à jouer devant son public et enchaîne les bons résultats au stade Vélodrome, pendant que ses prestations à l’extérieur se dégradent (4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers déplacements).

«C’est inexplicable»

Un revirement que l’OM ne parvient pas à expliquer. En conférence de presse, dans des propos rapportés par La Provence, Roberto De Zerbi avoue son incompréhension face à cette situation étrange :

«C’est inexplicable, ça fait partie des choses bizarres, comme c’est souvent le cas à Marseille.»

Mais cette dynamique ne semble pas inquiéter Jonathan Rowe, confiant pour la fin de la saison de l'OM :

«On contrôle les choses, on est dans une bonne position. Si on remporte nos deux prochains matches, on aura atteint notre objectif. À nous de finir le job pour terminer le plus haut possible.»

La fin de la série de l’OM ?

L’OM devra absolument briser cette mauvaise série en déplacement ce samedi. Les hommes de Roberto De Zerbi se rendront sur la pelouse du Havre et tenteront, en cas de victoire, de prendre une sérieuse option sur la qualification pour la prochaine Ligue des champions. L’OM pourrait également profiter de la confrontation directe entre Monaco et Lyon pour creuser l’écart.